РГ: экипаж российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" выжил два раза подряд

Российские летчики Иван Болдырев и Роман Скобец смогли дважды остаться в живых во время выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Их историю приводит "Российская газета". Еще в начале спецоперации летчики на ударном вертолете Ка-52 "Аллигатор" расчищали дорогу российским десантникам на аэродром Гостомель, расположенный в пригороде Киева.

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В какой-то момент украинские военные подбили вертолет, однако экипаж сумел благополучно посадить его. После этого Болдырев и Скобец заняли оборону и стали постреливать, не подпуская противника слишком близко к подбитому Ка-52. Месяц спустя эти летчики впервые в мире катапультировались из вертолета. Это произошло, когда они снова попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). На земле Болдырев и Скобец сразу сбросили парашюты и отбежали в сторону.