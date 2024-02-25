ВПК ЕС сталкивается с проблемами при наращивании производства оружия для Украины

Как говорится в статье, полное наращивание производства для удовлетворения нужд Киева может быть достигнуто «слишком поздно», если Вашингтон не вмешается. Власти Европы указали, что смогут передать Украине только половину от поставленной цели в 1 млн 155-мм артиллерийских снарядов к весне, так как ВПК связан системными ограничениями, а именно — отсутствием на протяжении многих лет инвестиция, юридическими силами, наличием более мелких рынков вооружений, чем у США.

В Киеве при этом заявили, что им нужно как минимум 200 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. Объем производства Европы при этом — 50 тыс. снарядов в месяц, при этом не все из них сейчас идут на Украину. Издание также подчеркивается, что армия Украины также сильно уступают артиллерии ВС РФ в численности. Также войска Украины вынуждены ограничивать применение различных боеприпасов и снарядов. Источник издания в НАТО назвал проблему ВПК Европы «кризисом, который назревал много лет».