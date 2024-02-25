Кулеба признал потери Украины на земле не имеющими стратегического значения
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ABC признал, что потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для линии фронта.
«Мы действительно понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта», — отметил министр.
Кулеба добавил, что Украина по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и увеличение количества систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее глава украинского МИД пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у Вооруженных сил страны (ВСУ). «Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений», — заявил министр. По его словам, украинские военные находятся под натиском превосходящих российских сил.
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