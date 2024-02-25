Кулеба признал потери Украины на земле не имеющими стратегического значения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ABC признал , что потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для линии фронта.

«Мы действительно понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта», — отметил министр.

Ранее глава украинского МИД пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у Вооруженных сил страны (ВСУ). «Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений», — заявил министр. По его словам, украинские военные находятся под натиском превосходящих российских сил.