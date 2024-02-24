Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов в украинской армии

Украинские силы испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами. Такую оценку ситуации дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

"Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли украинские войска, учитывая дефицит вооружений, и дальше удерживать свои позиции, в частности в Харьковской области, Кулеба отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются противостоять "подавляющим силам России". При этом он не стал однозначно утверждать, что ВСУ не будут отступать далее.