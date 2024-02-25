«Поздравляю весь личный состав с выполнением серьезной боевой задачи - взятию Авдеевки. Хочу пожелать вам успехов в этом тяжелом солдатском деле. Выполнено очень много, но нам еще много предстоит впереди. Вам терпения, воли, крепости духа и здоровья», - пожелал бойцам генерал-лейтенант Лямин.