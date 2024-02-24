Вооруженные силы Украины покинули населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации СМИ, решение о выводе войск было принято на фоне возрастания угрозы флангам Вооруженных сил Украины и маршрутов их снабжения. Официальное подтверждение данным об оставлении украинскими бойцами Ласточкино не поступало.

— Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки, — цитирует СМИ РИА Новости.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Позднее появились кадры отступления украинской армии из города. Издание Asia Times заявило, что сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции Зеленского. В свою очередь корреспондент NBC News Ричард Энгл сообщил, что после потери Авдеевки Украина может начать быстро терять и другие территории.