В США признали, что ВСУ не смогут перейти в контрнаступление в 2024 году

ВСУ в 2024 году не смогут пойти в контрнаступление, предположили обозреватели Стивен Эрлангер и Дэвид Э. Сэнгер в статье для The New York Times.

Украина и ее союзники после двух лет военных действий столкнулись с «ошеломляющей реальностью», в которой США прекратили военные поставки, а ЕС не в состоянии помогать в нужных объемах, отметили авторы статьи.

Обозреватели напомнили, что в 2023 году США были уверены в успехе украинского контрнаступления, в том, что ВСУ удастся «отбросить русских туда, где они были 24 февраля 2022 года».

Вместе с тем, заметили эксперты, санкции утратили свою остроту, прогноз МВФ о крахе российской экономики не сбылся, надежда на то, что президент России Владимир Путин согласится на переговоры на условиях США — рухнула.

Кроме того, в контролируемом республиканцами Конгрессе растет изоляционизм, глава США Джо Байден перешел от обещания предоставить Украине «все, что ей нужно, столько, сколько потребуется» к заявлению о том, что Вашингтон поставит ВСУ столько вооружений и военной техники «сколько сможет».

По данным аналитиков, генерал Кристофер Г. Каволи предупредил, что лучшее, на что украинцы могут надеяться — это замороженный конфликт.