Время для Украины на исходе, потому что армия России перешла в активное наступление. Об этом заявил президент США Джо Байден, призвав наладить поставки военной помощи Киеву.

«Часы тикают. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома.

Он отметил успехи ВС РФ. Именно поэтому он и призвал наладить поставки Украине, которых со стороны США не было с начала 2024 года.

До этого ВС РФ освободили Авдеевку и несколько населенных пунктов в ДНР. Также военкоры сообщают о штурме Работино в Запорожской области. Все это происходит на фоне растущей усталости от конфликта в западных странах и задержках военной помощи. О дальнейшем продвижении ВС РФ уже несколько раз писали зарубежные СМИ.