Зеленский проверит ВСУ после поражения в Авдеевке

«Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить», — сказал Зеленский на пресс-конференции.