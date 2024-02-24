Поставки крылатых ракет Taurus Украине со стороны правительства Германии могут привести к дальнейшему неконтролируемому разрастанию украинского конфликта, предположила депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт. Об этом пишет ТАСС.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что кабмин изучает способы поставки ВСУ ракет Taurus из запасов бундесвера в ближайшие месяцы, и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности.

«Поставка [германскими властями] крылатых ракет Taurus Украине стала бы еще одним шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта», — пояснила Вагенкнехт.

Политик напомнила, что Соединенные Штаты в силу обстоятельств не поставляют Украине крылатые ракеты, способные поражать цели, находящиеся на территории России.

По ее мнению, Taurus не помогут ВСУ одержать военную победу в противостоянии, а лишь приведут к росту числа жертв и разрушений.