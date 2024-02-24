Bloomberg: Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по помощи США Украине
Генеральная инспекция министерства обороны США возбудила более 50 уголовных дел в отношении нецелевого использования военной помощи Соединенных Штатов Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
Расследования, находящиеся на разных стадиях, рассматривают такие вопросы, как мошенничество при закупках, подмена продукта, кража или коррупция, а также нецелевое использование средств, заявил Сторч на брифинге для журналистов. Он также предупредил, что, вероятно, будут проводиться новые расследования злоупотреблений или перенаправления американского оборудования, "учитывая количество и скорость" техники, поступающей на Украину.
По словам Сторча, аудиторы выявили "пробелы" в предоставлении помощи. Например, в ходе проверок были выявлены неполные декларации на грузы, направляемые на Украину через Польшу.
"В результате у сотрудников министерства обороны не было необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования во время процесса передачи", - заявили ранее аудиторы.
Среди других проверок, которые все еще находятся в работе, Пентагон оценивает проблему вокруг 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, ключевых боеприпасов для Украины, чтобы определить, достигли ли США своих целей, сбалансировав при этом потребности в собственных резервах.