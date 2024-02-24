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Bloomberg: Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по помощи США Украине

Генеральная инспекция министерства обороны США возбудила более 50 уголовных дел в отношении нецелевого использования военной помощи Соединенных Штатов Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Bloomberg: Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по помощи США Украине
© Российская Газета

Расследования, находящиеся на разных стадиях, рассматривают такие вопросы, как мошенничество при закупках, подмена продукта, кража или коррупция, а также нецелевое использование средств, заявил Сторч на брифинге для журналистов. Он также предупредил, что, вероятно, будут проводиться новые расследования злоупотреблений или перенаправления американского оборудования, "учитывая количество и скорость" техники, поступающей на Украину.

По словам Сторча, аудиторы выявили "пробелы" в предоставлении помощи. Например, в ходе проверок были выявлены неполные декларации на грузы, направляемые на Украину через Польшу.

"В результате у сотрудников министерства обороны не было необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования во время процесса передачи", - заявили ранее аудиторы.

Среди других проверок, которые все еще находятся в работе, Пентагон оценивает проблему вокруг 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, ключевых боеприпасов для Украины, чтобы определить, достигли ли США своих целей, сбалансировав при этом потребности в собственных резервах.

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Роберт Сторч
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