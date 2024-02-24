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В ВСУ признали пропажу энтузиазма для ведения боев

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие заявили в репортаже немецкого телеканала NTV.

В ВСУ признали пропажу энтузиазма для ведения боев
© Lenta.ru

Один из бойцов ВСУ признался, что в украинской армии наблюдается значительная нехватка личного состава.

«Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены», — заявил он.

Помимо этого, украинские военные также пожаловались на давление, которое на них оказывают срывающие их атаки российские беспилотники.

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