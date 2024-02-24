Минобороны: около 200 украинских военных сдались после зачистки в Авдеевке

После зачистки населённого пункта Авдеевка около 200 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии.

Также он добавил, что в ближайшие дни российские бойцы планируют в ближайшие дни «выковырять» ещё около сотни пленных солдат ВСУ.