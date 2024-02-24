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Минобороны: около 200 украинских военных сдались после зачистки в Авдеевке

После зачистки населённого пункта Авдеевка около 200 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии.

Минобороны: около 200 украинских военных сдались после зачистки в Авдеевке
© РИА Новости

Об этом доложил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев главе Минобороны России Сергею Шойгу.

Также он добавил, что в ближайшие дни российские бойцы планируют в ближайшие дни «выковырять» ещё около сотни пленных солдат ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке.

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Андрей Мордвичев
Денис Пушилин
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Минобороны России