Шойгу посетил зону СВО

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщили там.