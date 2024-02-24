Спецоперация на Украине 24 февраля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 февраля 2024 года.
На авдеевском коксохимическом заводе нашли пункт ВСУ со Starlink
В Авдеевке на коксохимическом заводе нашли бывший командный пункт Вооруженных сил Украины с системой Starlink, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.
Там же было найдено оружие и боеприпасы стран Североатлантического альянса.
Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом система не работала определенное время возле Крыма.
Су-34 в сопровождении Су-35 ВКС ударили по командному пункту ВСУ на Купянском направлении
Российский истребитель Су-35 ВКС России сопроводил бомбардировщики Су-34, которые нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины, сообщает RT.
Как заявило Министерство обороны России, это произошло на Купянском направлении.
Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
На Западе заявили о полном разгроме ВСУ под Херсоном
ВС России полностью разгромили украинские подразделения под Херсоном, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эксперта Александра Меркуриса, который рассказал о провале противника в Крынках.
По его словам, плацдарм ВСУ, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс. Войска России взяли эту территорию под полный контроль.
Как отметил эксперт, на других направлениях в зоне боевых действий украинские войска терпят неудачи. На отдельных участках крупные украинские формирования оказались в оцеплении российских войск, и попали в котлы.