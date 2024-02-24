Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о новом контрнаступлении

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся контрнаступлении в Черном море являются началом торга за гарантии личной безопасности. Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов .

"Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", – цитирует Смирнова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский фактически признал, что у него нет «плана Б» на случай, если США не предоставят помощь Украине. Об этом президент сказал в интервью Fox News.