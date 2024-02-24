Британский эксперт: ВСУ потерпели тотальный коллапс под Крынками

Подразделения украинской армии были полностью разбиты в Крынках, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.

По его словам, в этом населенном пункте противник пытался закрепиться, однако потерпел «тотальный коллапс». В настоящее время военные России полностью контролируют эту территорию.

Как считает эксперт, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. Крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы.