ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк

"С 21:00 24 февраля до 9:00 25 февраля, по информации СЦКК [Совместного центра контроля и координации] ДНР, территория города Донецка два раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Петровского района <...> ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм", - написал он в своем Telegram-канале.