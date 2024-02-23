Живущему с военнослужащими на передовой коту подарили бронежилет

Животное попало в расположение будучи котенком — хозяева хотели его утопить, а бойцы забрали себе. Сейчас Мухич вместе с военными служит на купянском направлении. Солдаты следят за тем, чтобы кот был сыт и цел, а он в ответ греет им лежанки, мурлычет и «создает теплую атмосферу». Именно за это в качестве благодарности Мухичу подарили бронежилет — его предоставил продавец, у которого волонтеры закупались снаряжением.