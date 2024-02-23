На Украине заявили о готовности воевать с Северной Кореей

«Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди... кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы... стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или... в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы», — заявил Гончаренко.