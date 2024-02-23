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На Украине заявили о готовности воевать с Северной Кореей

Украинцы в будущем готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР — лишь бы на стороне США. Об этом в интервью CNN Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

На Украине заявили о готовности воевать с Северной Кореей
© Lenta.ru

«Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди... кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы... стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или... в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы», — заявил Гончаренко.

При этом он отметил, что Украине сейчас недостает поддержки союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не смогут предоставить Киеву помощь. Он подчеркнул, что без поддержки Запада украинская армия будет нести все больше потерь.

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