ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов и заявили о потере боевого духа. Об этом украинские военные рассказали британскому изданию The Telegraph.

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Солдаты заявили, что если средства для борьбы и дальше не будут поступать, то у ВСУ просто закончится живая сила. Они подчеркнули, что из-за этой ситуации им приходится оставлять выгодные для них позиции.

"Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским", — сказали военные.

23 февраля сообщалось, что подразделения Западной группировки войск российской армии в течение недели с 17 по 23 февраля благодаря активным военным действиям улучшили свои позиции по переднему краю на Купянском направлении.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооруженные силы Российской Федерации пойдут в новое наступление и нанесут удар.