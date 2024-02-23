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Военнослужащим инженерных войск вручили награды в зоне СВО

Боевые награды за мужество, отвагу и самоотверженность вручили военнослужащим инженерных войск Вооружённых сил России на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащим инженерных войск вручили награды в зоне СВО
© globallookpress.com

Как сообщили в Министерстве обороны России, были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также медали Жукова, Суворова и ведомственные награды.

«Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о награждении на передовых позициях в зоне СВО уссурийских десантников-гвардейцев.

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