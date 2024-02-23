В Британии назвали главный провал украинских спецслужб

Украинские спецслужбы не в состоянии выяснить, где ВС РФ нанесут новый удар, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик напомнил, что многие военные эксперты заявляли о полной «прозрачности» военных действий, невозможности проведения внезапных операций на фоне появления на фронте большого количества беспилотников различных типов.

«Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время ВСУ также не знают, где будет нанесен очередной удар.

Напомним, что активные военные действия в районе Авдеевки начались в 2014 году. Донецкие ополченцы, а затем регулярные российские войска неоднократно пытались взять под контроль этот населенный пункт, важный с точки зрения стратегии и логистики.