В Британии назвали главный провал украинских спецслужб

Меркурис: Украина не может выяснить, где Россия нанесет новый удар
Украинские спецслужбы не в состоянии выяснить, где ВС РФ нанесут новый удар, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
Аналитик напомнил, что многие военные эксперты заявляли о полной «прозрачности» военных действий, невозможности проведения внезапных операций на фоне появления на фронте большого количества беспилотников различных типов.
«Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы», — отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время ВСУ также не знают, где будет нанесен очередной удар.
Напомним, что активные военные действия в районе Авдеевки начались в 2014 году. Донецкие ополченцы, а затем регулярные российские войска неоднократно пытались взять под контроль этот населенный пункт, важный с точки зрения стратегии и логистики.
В октябре 2023 году ВС РФ начали операцию по освобождению Авдеевки. 17 февраля 2024 года Минобороны сообщило о ее завершении и взятии города под контроль.