Первый литовец погиб за ВСУ

Первый литовец в составе ВСУ Тадас Тумас погиб во время боевых действий на Украине, сообщает LRT. Предварительно, он вместе с украинцем перевозил мины на передовую под Артемовском, когда машину атаковал беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся. По данным литовских СМИ, их гражданин впервые был убит в бою, до этого были сообщения о раненых и одном погибшем — но не в ходе боестолкновения.