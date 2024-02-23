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Российская авиация за неделю сбила 15 ракет и 652 беспилотника ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

Российская авиация за неделю сбила 15 ракет и 652 беспилотника ВСУ
© РИА Новости

"Сбиты 7 крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, 4 переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 3 противорадиолокационные ракеты HARM, 6 управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило, что в Курской области была пресечена атака украинских беспилотников самолетного типа.

До этого Минобороны РФ заявляло, что на Авдеевском направлении российская артиллерия уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины.

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