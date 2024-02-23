Российская авиация за неделю сбила 15 ракет и 652 беспилотника ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.