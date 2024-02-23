В Эстонии осудили ограничения Запада по применению оружия ВСУ

Западные страны совершили глупую ошибку, когда потребовали от ВСУ использовать поставленные вооружения и военную технику только на территории Украины, заявил новый главком Сил обороны Эстонии Андрус Мерило. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, командир 1-й пехотной бригады полковник Мерило в пятницу, 23 февраля, получит звание бригадного генерала. Вместе с тем, он официально вступит в должность только 1 июля.

«В военном плане это была явная глупость. Введение такого ограничения обошлось очень дорого», — подчеркнул военачальник.

По его оценке, требования западных стран являются одной из причин возвращения ВСУ от наступления к обороне.