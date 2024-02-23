ОДКБ: заявление Пашиняна о приостановке членства в секретариат не поступало
Заявления о приостановке членства Армении в ОДКБ в Секретариат организации не поступали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским журналистам сообщил, что договор о коллективной безопасности в отношении республики не был выполнен. В связи с этим, добавил он, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало», — пояснили в пресс-службе.
В организации предположили, что высказывания Пашиняна о заморозке участия означают, что республика не будет участвовать в ряде мероприятий, запланированных на ближайшее время.
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