Заявления о приостановке членства Армении в ОДКБ в Секретариат организации не поступали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским журналистам сообщил, что договор о коллективной безопасности в отношении республики не был выполнен. В связи с этим, добавил он, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало», — пояснили в пресс-службе.