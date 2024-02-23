СМИ: ближайшие месяцы повлияют на ход СВО в 2024 году

«Никто не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились с тем, что три фундаментальных принципа будут определять траекторию предстоящих месяцев. Во-первых, эта весна будет посвящена управлению ожиданиями, поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления. Во-вторых, Россия с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство. В-третьих, без западной ПВО и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону», — передают авторы материла Politico.