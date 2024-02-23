В США заявили о невозможности победы Украины над Россией

После двух лет вооруженного конфликта стало понятно, что Украина больше не сможет победить в противостоянии с Россией. Об этом пишет американское издание The Hill.

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«Сегодня ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что идет на пользу России, — отмечается в материале. — У Украины кончаются войска и боеприпасы, в то время как у России их в избытке».

Журналист Джо Буччино обратил внимание, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, поддержка президента республики Владимира Зеленского на родине и в Вашингтоне снизилась, а сами США, «похоже, устали финансировать войну».

По мнению автора статьи, лучшее, что может сделать Украина сейчас, — добиться урегулирования конфликта путем переговоров, «что позволит ей сохранить свой суверенитет».

«У Украины нет пути к победе в этой войне. Американская поддержка не изменит эту реальность», — заключил журналист.

Ранее Зеленский признавался, что у него нет запасного плана на случай, если США откажутся предоставить дополнительную военную помощь.