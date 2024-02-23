Sky News: ВС России безостановочно атакуют позиции ВСУ на линии фронта

Российская армия безостановочно штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом украинский военнослужащий сообщил каналу Sky News.

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По его словам, атаки продолжаются беспрерывно, а на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять со стороны России.

«Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти», — пожаловался он.

Боец добавил, что противник применяет различные виды вооружения.

«У них есть свои самолеты, вертолеты, лазерные бомбы, "Грады". Они используют все вдоль нашей линии фронта», — сказал он.