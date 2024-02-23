Спецоперация на Украине 23 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 февраля 2024 года.

Российские бойцы взяли в Крынках в плен группу морпехов ВСУ

Бойцы группировки «Днепр» взяли в плен группу морпехов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Херсонский вестник».

На кадрах, снятых в подвале, можно насчитать семерых пленных.

«Вот они, попались, хлопчики. Спрятаться хотели. Ничего, мы всех найдем», — говорит боец ВС РФ.

Forbes рассказал о потере ВСУ редкой инженерной бронемашины M1150 на базе Abrams

Вооруженные силы Украины потеряли редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher, созданную на базе танка Abrams. Ее Киев получил от США в рамках «тайной поставки» аналогичной техники в количестве шести экземпляров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса.

«У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой», ― написал он и добавил, что это первая подтвержденная потеря украинского штурмовика.

Четыре колумбийских наемника ВСУ погибли при ударе в ДНР

Четыре наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии были ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на колумбийскую газету Vanguardia.

Один из них — 28 летний Вильмер Мартинес Васкес, который стал сражаться на стороне Киева в апреле 2023 года. Его близкие рассказали, что он погиб 19 феврале при ударе по Курахово. О гибели мужчины сообщили его сослуживцы, выяснилось, что он погиб с тремя колумбийскими товарищами.