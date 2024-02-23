Российские военные уничтожили первую машину на базе танка Abrams

Российская армия уничтожила «редкую» бронемашину ВСУ Assault Breacher американского производства в боях под Авдеевкой, всего Украина имеет таких от одной до шести машин. Об этом сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.

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«Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва в мире. Пара машин может выполнять ту же работу, для которой потребовались бы четыре, пять или шесть менее универсальных машин, таких как саперы, бульдозеры и экскаваторы», - уточнили в публикации.

По словам автора, уничтожение этой техники произошло на этой неделе. Это первая подтвержденная потеря бронемашины, ранее «тайно» переданной украинской стороне Вашингтоном. Экс назвал это событие «особенно болезненным» для украинских военных.

Подтверждением удара по машине стало видео с российского беспилотника, на котором показано, как украинские боевики оставили «редкую» М1150, после чего она была повреждена попаданием боеприпаса.