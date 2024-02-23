Военная техника, поставляемая Западом Украине, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на французского военного.

Отмечается, что экологичные материалы, которые используются в западных боевых машинах, демонстрируют недолговечность в условиях боевых действий. По словам собеседника издания, некоторые защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, в результате на некоторых машинах грызуны перегрызли провода.

Он также указал, что западная техника задумывалась для демонстрации передовых технологий «на витрине». «К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника», — добавил источник газеты.