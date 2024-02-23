На Украине признали, что без ротации у военных не будет сил оборонять Киев и Харьков

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее", - сказал он в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук, транслировавшейся на ее YouTube-канале.