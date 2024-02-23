Пентагон утверждает, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

"Я оставлю за украинцами право оценивать свое положение и ход войны в целом. Но они продолжают делать успехи на востоке и на юге", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов. Сингх добавила, что "проблема, с которой ВСУ сталкиваются сейчас, это нехватка боеприпасов и артиллерии". "Причина этого частично в том, что мы не можем снабжать их", - заявила она.