Путин заявил, что поставки танков и БПЛА в ВС РФ выросли в разы

Поставки в Вооруженные силы РФ танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы, на очереди - выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.