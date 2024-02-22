США назвали своего фаворита на пост генсека НАТО

США поддержат кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон «ясно дал понять союзникам, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО».