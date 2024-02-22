$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

США объявили о своем фаворите на пост генсека НАТО

США поддержат кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

США назвали своего фаворита на пост генсека НАТО
© globallookpress.com

По его словам, Вашингтон «ясно дал понять союзникам, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО».

Бывший генсек НАТО назвал имя более перспективного будущего главы альянса

В октябре 2023 года Рютте заявил о готовности возглавить военный альянс. В поддержку его кандидатуры уже высказался президент США Джо Байден, а также более 20 стран-членов НАТО.

Военные новости
Джон Кирби
Марк Рютте
Джозеф Байден
НАТО
Нидерланды
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости