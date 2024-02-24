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МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сегодня около восьми часов вечера российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
© ТК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над территорией Белгородской области.

Отмечается, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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