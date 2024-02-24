МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Сегодня около восьми часов вечера российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над территорией Белгородской области.
Отмечается, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.