Российские военные устроили охоту на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом США Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Он пожаловался, что российские войска наносят интенсивные удары и сбрасывают гранаты на позиции украинской армии. По словам Вандайка, ударам также подверглись наемники из его группы.

Он добавил, что ВСУ испытывают существенную нехватку солдат, поскольку многие украинцы стремятся избежать мобилизации.