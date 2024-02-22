Сотрудникам СК и прокурорам раздадут автоматы

Сотрудникам СК и прокурорам для личной защиты разрешили использовать автоматы КалашниковаСотрудники СК РФ и прокуратуры получили возможность использовать для личной защиты две модели автомата Калашникова. Постановление правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление правительства «Об оружии, предназначенном для личной защиты прокуроров и следователей СК РФ» от 29 июня 1999 года.

«Дополнить [перечень] пунктами 24 и 25 следующего содержания «24. 5,45 миллиметров автомат Калашникова АК12, 25. 7,62 миллиметров автомат Калашникова АК15», — отмечается в постановлении.

Кроме того, сотрудники СК и прокуратуры смогут использовать 9 мм пистолет ПЛК и 9 мм пистолет МПЛ. В списке они находятся под номерами 20 и 21.

Напомним, что 5,45 мм автомат Калашникова АК-12 является основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений ВС РФ, входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник».

Эта модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы.