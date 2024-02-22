На Украине сообщили о получении десятков БТР M113

Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время. Об этом заявил глава министерства обороны страны Рустем Умеров, пишет РИА Новости.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину», — сказал он.

Умеров не уточнил, из какой именно страны произошла поставка бронетехники и заявил, что она уже передана Вооруженным силам Украины.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику.