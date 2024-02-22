Великобритания направит ВСУ еще 200 противотанковых ракет Brimstone
Соединенное Королевство передаст Украине еще 200 высокоточных противотанковых ракет Brimstone, рассказал на брифинге глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Об этом пишет ТАСС.
Шэппс отметил, что королевство намеревается направить Киеву очередной пакет военной помощи. В частности, будут поставлены БПЛА, средства РЭБ, противоминная и другая техника, приобретенная на средства Международного фонда помощи Украине.
«В [пакет войдут также] 200 противотанковых ракет Brimstone. Они показали способность влиять на ситуацию на поле боя», — пояснил министр.
Глава ведомства заметил, что Великобритания вместе с союзниками намеревается подготовить в первой половине 2024 года 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства.
Ранее Шэппс сообщил, что атомная подводная лодка HMS Vanguard вернется в строй после ремонта в соответствии с графиком.