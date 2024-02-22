Великобритания направит ВСУ еще 200 противотанковых ракет Brimstone

Соединенное Королевство передаст Украине еще 200 высокоточных противотанковых ракет Brimstone, рассказал на брифинге глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Об этом пишет ТАСС.

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Шэппс отметил, что королевство намеревается направить Киеву очередной пакет военной помощи. В частности, будут поставлены БПЛА, средства РЭБ, противоминная и другая техника, приобретенная на средства Международного фонда помощи Украине.

«В [пакет войдут также] 200 противотанковых ракет Brimstone. Они показали способность влиять на ситуацию на поле боя», — пояснил министр.

Глава ведомства заметил, что Великобритания вместе с союзниками намеревается подготовить в первой половине 2024 года 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства.