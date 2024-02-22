В США изменили полигон для схожести с обстановкой на Украине

WP: в США изменили тренировочный полигон, чтобы обстановка напоминала Украину
Соединённые Штаты адаптировали военный тренировочный полигон, чтобы обстановка на нём напоминала Украину, пишет американская газета The Washington Post.
По данным газеты, полигон находится в Форт-Ирвине в штате Калифорния, до этого на нём воспроизводилась ситуация в Ираке и Афганистане.
«Теперь линии траншей зигзагообразно пересекают позиции, предназначенные для воспроизведения пространства боевых действий на Украине», — говорится в сообщении.
В конце января агентство Associated Press писало, что США и порядка 30 их партнёров провели подготовку 118 тыс. украинских военнослужащих на полигонах по всему миру.