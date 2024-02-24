На заводе в Авдеевке нашли пункт ВСУ со Starlink

Минобороны РФ опубликовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, на котором показан бывший командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, который бросили украинские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ходе зачистки цехов завода российские штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, а также ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

22 февраля стало известно о взятии под контроль российской армии населенного пункта Победа на донецком направлении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.