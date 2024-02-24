В США предрекли сложности Украине с заменой уничтоженных ЗРК Patriot

Украине будет сложно заменить уничтоженные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Согласно материалу издания, российские военные успешно нанесли удар по системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot c ракетами MIM-104.

«Поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты», — пишет Military Watch.

По мнению журналистов, удар по системе ПВО мог быть нанесен как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами». Обозреватели считают, что украинским войскам будет тяжело заменить уничтоженные части комплекса Patriot из-за прекращения поддержки США.

23 февраля Минобороны России сообщало, что ракетные войска РФ за неделю поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ).