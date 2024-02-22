В Раде признали, что часть бригад ВСУ укомплектована всего на 40%

«У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект вообще 40%. Мы можем вообще не проводить мобилизацию, но тогда может быть, что прорвется фронт, и тогда вы уже хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно», — сказал Арахамия.