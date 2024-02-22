На Украине оценили мобилизационный потенциал менее чем в миллион человек

"Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги — 3,4 млн, — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит", — сказано в публикации. News.ru

В настоящее время на Украине платят налоги 2,8 миллиона официально трудоустроенных и 600 тысяч физических лиц-предпринимателей. В статье отмечается, что украинцев, которые нигде не работают, очень трудно найти для доставки в военкомат: они могут просто прятаться по домам. Российская газета