Путин заявил, что военные РФ освобождают исторические земли России

"С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - сказал глава российского государства в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса. ТАСС