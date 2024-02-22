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Путин заявил, что военные РФ освобождают исторические земли России

Российские военные и добровольцы освобождают исторические земли России, заявил президент РФ Владимир Путин. Газета.Ru

"С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - сказал глава российского государства в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса. ТАСС

Он подчеркнул, что сегодня они же защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают исторические земли России. "Граждане России гордятся вашей доблестью и отвагой, верностью Родине и долгу", - говорится в приветствии. Российская газета

Путин заявил, что военные РФ освобождают исторические земли России
© ТАСС
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