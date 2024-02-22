Песков: российские военные делают все для обеспечения безопасности Донбасса

«Понятно, что сейчас, пока еще эта война не кончилась, будут определенные проблемы, будет висеть определенная опасность. Но все, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.