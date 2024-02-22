Глава Минобороны Франции обвинил РФ в «агрессивном поведении»

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил. Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL.

В пример он привел попытки «взять контроль» со стороны российских войск. По его словам, месяц назад система ПВО Вооруженных сил РФ угрожала сбить французские самолеты над Черным морем во время их пролета в международной зоне. Кроме того, несколько месяцев назад российский корабль зашел в бухту Сены, к границе территориальных вод, «чтобы запугать Францию».